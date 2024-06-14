Osmaneli Kaymakamı Ünal'a jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü ziyareti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ünal, kabulünde yaptığı konuşmada, geçmişi şan ve şeref dolu kahraman jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladığını söyledi.

Halkın huzur ve güvenliği için fedakarca gece gündüz demeden yurdun her köşesinde halkla iç içe büyük özveri ve heyecanla görev yapan teşkilatın, devletin halka açılan penceresi konumundad olduğunu belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Huzur ve asayişi sağlamada canla başla çalışarak gösterdiği gayret nedeniyle jandarma teşkilatımız aziz milletimizin sevgisine ve güvenine mazhardır. Jandarma teşkilatı, ’önce insan’ diyerek ve ’insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına sahip olarak, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini gözeten, halkın memnuniyetini sağlayan bir görev bilinci ve hizmet anlayışı ile halkımızla bütünleşmiştir. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, halen görevde olan jandarma teşkilatı mensuplarına, İlçe Jandarma Komutanlığı personelimize görevlerinde başarılar diliyor, aileleri ile sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla da başta bizlere emanet olan bıraktıkları şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin ve tüm jandarma teşkilatımızın ve kıymetli ailelerinin bayramlarını kutluyorum."