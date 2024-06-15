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        Bozüyük'te 80 bin adet dolu makaron ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda, 80 bin adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:17
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        Bozüyük'te 80 bin adet dolu makaron ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda, 80 bin adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulü ticaretini önlemek amacıyla bir araçta arama yaptı.

        Araçta 80 bin adet dolu makaron bulundu.

        Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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