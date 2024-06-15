Milletvekili Tüzün ve Belediye Başkanı Subaşı'dan bayram mesajları

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

Milletvekili Tüzün, mesajında, Kurban Bayramı'nın paylaşma ve dayanışmayı beraberinde getirmesi dileğinde bulundu.

Bayramların toplumsal yaşamdaki yeri ve önemine değinen Tüzün, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada savaşların durduğu, sevinç ve barışın olduğu bir bayram diliyorum. Millet ve toplum olarak bizleri birbirimize bağlayan, milli ve dini duygularımızın pekişmesini sağlayan yeni anlamlı bir zaman dilimine daha girdik. Her zaman yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örneklerini gördüğümüz Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya refah, mutluluk, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum. Başta çocuklar olmak üzere her bireyin güldüğü, sağlık ve mutluluk içinde olduğu bir dünya temenni ediyorum."