Bilecik'te protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı

Bayramlaşmaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şefik Aygöl, ilk defa gerçekleştirilen programda protokol üyeleri ile vatandaşların bayramlarını kutladı.

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