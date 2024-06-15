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        Bilecik'te kasten yaralama ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Bilecik'te işlediği bazı suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:34 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:35
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        Bilecik'te kasten yaralama ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Bilecik'te işlediği bazı suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kasten yaralama ve tehdit ile iş yeri, ev ve kurumdan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

        Görgü tanıklarının ifadeleri ile güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, şüphelinin kimliği tespit edildi.

        Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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