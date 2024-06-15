Bilecik'te kasten yaralama ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kasten yaralama ve tehdit ile iş yeri, ev ve kurumdan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

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