Bilecik İl Özel İdaresine alınan 20 araç için tören yapıldı

Vali Aygöl ile katılımcılar, daha sonra araçları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Şefik Aygöl, alınan 8 damperli kamyon, 3 kanal kazıcı, 2 greyder ile kasalı kamyon, çekici tır, mobil konkasör, eleme makinesi, yama silindiri, fork-lift ve low-bedin kente hayırlı olmasını diledi.

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