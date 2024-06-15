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        Bilecik İl Özel İdaresine alınan 20 araç için tören yapıldı

        Bilecik'te, İl Özel İdaresine alınan 20 araç için kurdele kesim töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:32
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        Bilecik İl Özel İdaresine alınan 20 araç için tören yapıldı
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        Bilecik'te, İl Özel İdaresine alınan 20 araç için kurdele kesim töreni düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Şefik Aygöl, alınan 8 damperli kamyon, 3 kanal kazıcı, 2 greyder ile kasalı kamyon, çekici tır, mobil konkasör, eleme makinesi, yama silindiri, fork-lift ve low-bedin kente hayırlı olmasını diledi.

        Vali Aygöl ile katılımcılar, daha sonra araçları inceledi.

        Programda, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, İl Genel Meclisi üyeleri ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı yer aldı.

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        Galeri
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