Bilecik'te ilçe halkı bayram arifesinde topluca mezarlığı ziyaret etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dini bayramlarda asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında camilerden çıkan cemaat, topluca mezarlık ziyaretinde bulundu.

Ramazan Bayramlarının birinci gününde bayram namazının ardından, Kurban Bayramlarında ise arife günü ikindi namazı sonrası yerine getirilen geleneğe uyan vatandaşlar, camiden çıkarak din görevlileriyle ilçe mezarlığına kadar yürüdü.

Mezarlıkta din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Geleneksel mezarlık ziyareti, duanın ardından ilçe halkının kabirlere bakım yapmasıyla tamamlandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada, insanları bir araya getiren, böyle özel günleri acısıyla tatlısıyla anlamlı kılan geleneklerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Yüzyıllardır devam eden ziyarete kadın erkek, genç yaşlı herkesin katıldığını belirten Tekin, "Burada toplanıyor, geçmişlerimizi yad ediyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin bayramlarını kutluyorum. Kesecekleri kurbanları Allah kabul etsin, hayırlı bayramlar." dedi.

Mezarlık ziyaretine, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Müftüsü Sadi Temiroğulları ve yüzlerce vatandaş katıldı