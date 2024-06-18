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        Osmaneli'de karşı şeride geçerek kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 13:29 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:30
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        Osmaneli'de karşı şeride geçerek kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.T. yönetimindeki 34 FFK 057 otomobil, Haceloğlu Mahallesi İstanbul Caddesi'nde sabaha karşı kontrolden çıkarak yuvarlanıp karşı şeritte park halindeki kamyonete çarptı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan M.T. itfaiye görevlilerince otomobilden çıkarıldı.

        İlk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazalı araç ise çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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