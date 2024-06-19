Bilecik'te terör örgütü yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Bilecik'te, kendilerini polis olarak tanıtarak isimlerinin terör örgütü soruşturmasına karıştığı yalanını söyledikleri kişilerden para ve ziynet eşyası aldıkları iddiasıyla gözalatına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasına karıştığını, incelemek amacıyla ziynet eşyası ve paraları vermesi gerektiğini söyledi.

Evine gelen zanlıya altın ve paralarını veren kişi, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.