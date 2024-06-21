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        Bilecik'te tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Bilecik'te tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, 10 dönüm alanda zarara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:38 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:38
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        Bilecik'te tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Bilecik'te tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, 10 dönüm alanda zarara yol açtı.

        Söğüt ilçesi Küre köyü ile merkeze bağlı Kızıldamlar köyü arasındaki Bağlararası mevkisinde zirai alanda anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bilecik Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ormanlık alana sıçrayan yangın, 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 personel ile kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmasının devam ettiği bölgede 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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