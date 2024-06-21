Bilecik'te izinsiz kazı yapan 2 kişi ölü bulundu
Bilecik'in Söğüt ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Zemzemiye köyünde zehirlenme ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, S.G. (36) ve T.B'yi (38) izinsiz kazı yaptıkları çukurun içinde ölü olarak buldu.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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