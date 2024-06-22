Babasının "tek oğul"la başladığı arıcılıkta devlet desteğiyle 200 kovana ulaştı

MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te yıllardır arıcılık yapan babasından devraldığı işi devlet desteğiyle büyüterek 200 kovana ulaşan 32 yaşındaki girişimci Mehmet Demirci, yılda 2,5 tonu aşkın bal üretiminin yanı sıra arı ve arı ürünleri yetiştiriyor.

Arıcılığa kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Necmiye köyünde 25 yıl önce kovanındaki tek oğul arı ile başlayan Hasan Demirci, işini 2019'da oğlu Mehmet Demirci'ye devretti.

Mehmet Demirci, tek başına yürüttüğü arıcılığı 600 metre rakımlı köyündeki 3 dönüm alanda tarım ve hayvancılıkla beraber sürdürüyor.

Kovan sayısını 200'e çıkardığını belirten Demirci, sabahları gelip körüğü yakarak akşama kadar arıların ve kovanların bakımını yaptığını dile getirdi.

Mehmet Demirci, AA muhabirine, devletin yüzde 50 hibeyle verdiği destekle 2000 yılında kovan, bu sene ise varroa parazitiyle mücadele için ilaç aldığını söyledi.

Arıcılığın zor bir meslek olduğunu ancak kendisi için kolay bir iş haline geldiğini anlatan Demirci, şöyle devam etti:

"Bal üretiminin yanı sıra arı yetiştiriciliği de yapıyorum. Kendi arılarımdan kraliçelerimi üretmeye çalışıyorum. Ana yetiştirme kutularımın kontrollerini sağlıyorum. Çiftleşip gelen kovanları tespit ediyorum. Çiftleşmemişleri yine müdahale etmem gerekiyorsa onları yapıyorum. Kovanlardaki oğul ve ana arıları da her gün kontrol ederek eksikleri tamamlıyorum. Günübirlik polen tuzaklarımı açıyorum ve topluyorum. Sabit arıcılık yaptığım için yıllık tek sağım yapıyorum; 2,5 ton civarında bal üretimimiz oluyor."