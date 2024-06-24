Bozüyük'te aranan şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehdit" ile "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un ihlali" suçlarından aranan şüpheliyi yakaladı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve polis tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

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