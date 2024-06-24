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        Bozüyük'te aranan şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve polis tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:25 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:25
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        Bozüyük'te aranan şüpheli yakalandı
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        Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve polis tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehdit" ile "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un ihlali" suçlarından aranan şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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