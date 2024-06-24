Bozüyük'te evinde esrar yetiştiren kişi yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinde esrar yetiştiren şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinde esrar yetiştiren şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, eşinden şiddet gördüğü için karakola şikayete gelen kadının "kocasının evde esrar yetiştirdiği" ihbarı üzerine harekete geçti.
İkamette yapılan aramada, 10 kök kenevir ile 2,39 gram kenevir tohumu bulundu.
Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
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