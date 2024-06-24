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        Bozüyük'te evinde esrar yetiştiren kişi yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinde esrar yetiştiren şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:18 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:18
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        Bozüyük'te evinde esrar yetiştiren kişi yakalandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinde esrar yetiştiren şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, eşinden şiddet gördüğü için karakola şikayete gelen kadının "kocasının evde esrar yetiştirdiği" ihbarı üzerine harekete geçti.

        İkamette yapılan aramada, 10 kök kenevir ile 2,39 gram kenevir tohumu bulundu.

        Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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