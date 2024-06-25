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        Bilecik'te TMO hububat alımına başladı

        Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alımı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:10 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:13
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        Bilecik'te TMO hububat alımına başladı
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        Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alımı başladı.

        Yetiştirdikleri buğday ve arpaları biçtiren üreticiler, ürünlerini Bilecik Belediyesine ait kantara getiriyor. Burada TMO yetkililerince alınan numuneler, analiz edilerek ürünlerin kalitesi belirleniyor ve tartılarak Bilecik Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikadaki depoya boşaltılıyor.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen üreticilerle bir araya geldi.

        Burada konuşan Vali Aygöl, gelecek haftadan itibaren Gölpazarı ilçesinde de alımların başlayacağını belirterek, bu yıl 70 bin ton buğday, 15 bin ton da arpa alımının beklendiğini söyledi.

        Aygöl, TMO'nun daha uygun bir yere alınmasıyla ilgili çalışma yapıldığını anlatarak, "Bunun için bir komisyon oluşturduk ve o komisyon güzel bir çalışma yaptı. Şehrin 3 bölgesinde hazine arazilerinden bizlere yer önerdi." dedi.

        İl Özel İdaresine ait 58 dönümlük bir arazi olduğunu ve bu alana tarım kompleksi yapılması konusunda fikir birliğine vardıklarını dile getiren Aygöl, "İnşallah ilgili birimlerimiz de hızlı bir şekilde kararlarını verirler ve planlama konusunda hızlı bir şekilde hareket edersek önümüzdeki sene bunların belki inşaatlarını görme fırsatı bulacağız. Biz alımları belki gelecek sene de burada yapacağız ama sonraki senelerde bu işi şehir adına kurtarmış olacağımızı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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