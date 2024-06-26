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        Bilecik'te 15 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, aracında 15 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:16 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:16
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        Bilecik'te 15 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, aracında 15 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 15 ruhsatsız tabanca ve şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphel hakkında "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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