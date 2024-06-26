Bilecik'te asayiş uygulaması

Kent merkezinde de kamu düzeninin bozduğu iddiasıyla aranan Afganistan ve Özbekistan uyruklu iki yabancı uyruklu yakalandı.

Merkez ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası buluna 7 hükümlü yakalandı.

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