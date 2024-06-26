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        Bilecik'te asayiş uygulaması

        Bilecik'te gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 7 firari hükümlü ile yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:20
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        Bilecik'te asayiş uygulaması
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        Bilecik'te gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 7 firari hükümlü ile yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

        Merkez ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası buluna 7 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Kent merkezinde de kamu düzeninin bozduğu iddiasıyla aranan Afganistan ve Özbekistan uyruklu iki yabancı uyruklu yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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