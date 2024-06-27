Bilecik'te firari uyuşturucu hükümlüsü tedavi için gittiği hastanede yakalandı
Bilecik'te uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'te uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariye yönelik çalışma yürüttü
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalanan ve tedavisi devam eden hükümlü, işlemlerinin ardından hastane mahkum koğuşunda görevli personele teslim edildi.
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