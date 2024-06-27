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        Bilecik'te firari uyuşturucu hükümlüsü tedavi için gittiği hastanede yakalandı

        Bilecik'te uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:24 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:24
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        Bilecik'te firari uyuşturucu hükümlüsü tedavi için gittiği hastanede yakalandı
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        Bilecik'te uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariye yönelik çalışma yürüttü

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalanan ve tedavisi devam eden hükümlü, işlemlerinin ardından hastane mahkum koğuşunda görevli personele teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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