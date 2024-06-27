Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplandı

        Bilecik'te, İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı başkanlığında düzenlenen toplantıda acil sağlık hizmetleri değerlendirildi.

        Damkacı, yaptığı açıklamada, toplantıda il genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli hale getirilmesi için yapılması gereken konuların masaya yatırıldığını bildirdi.

        İl genelindeki hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyonu güçlü olduğunu anlatan Damkacı, bunun da acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale sağlamak, vatandaşların sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde korumak adına büyük önem taşıdığını söyledi.

        Toplantıda, sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu ve hizmet standartlarını sürekli olarak gözden geçirmek ve geliştirmek için atılacak adımların detaylı bir şekilde ele alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        İstanbul Havalimanı zirvede!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        Damatlarını sokak ortasında katlettiler!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te firari uyuşturucu hükümlüsü tedavi için gittiği hastanede yakala...
        Bilecik'te firari uyuşturucu hükümlüsü tedavi için gittiği hastanede yakala...
        Osmaneli'de 20 dönüm buğday tarlası yandı
        Osmaneli'de 20 dönüm buğday tarlası yandı
        Bilecik'te asayiş uygulaması
        Bilecik'te asayiş uygulaması
        Bilecik'te 15 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Bilecik'te 15 ruhsatsız silah ele geçirildi
        "Diplomalı nalbant" kendi geliştirdiği sistemle 45 saniyede bir nal üretiyo...
        "Diplomalı nalbant" kendi geliştirdiği sistemle 45 saniyede bir nal üretiyo...
        Bilecik'te TMO hububat alımına başladı
        Bilecik'te TMO hububat alımına başladı