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        Pazaryeri ilçesinde yaban mersini hasadı yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında hasat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:48 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:48
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        Pazaryeri ilçesinde yaban mersini hasadı yapıldı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında hasat yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Arpadere, Sarnıç ve Dülgeroğlu köylerinde 3 yıl önce atıl durumda olan 50 dönüm araziye yüzde 50 hibe desteği ile 15 bin fidanın dikildiği bildirildi.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen hasatta, yaban mersini üretiminin Bilecik ekonomisine ve tarımına katkı sağladığını ifade etti.

        Çiftçilere verilen desteklerin önemine değinen Aygöl, Bilecik'in tarımsal üretim kapasitesinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

        Bu sezon maviyemiş bahçelerinden 10 ton ürün beklendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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