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        Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:38
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        Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir kişinin üst aramasında 31,07 gram esrar, bir evde yapılan aramada ise 12,76 gram esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirdi.

        Operasyonda, "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Söz konusu evde yaşayan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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