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        Bilecik'te 34 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir fabrikada yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 34 işçiye, gittikleri hastanelerde tedavi uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:13
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        Bilecik'te 34 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir fabrikada yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 34 işçiye, gittikleri hastanelerde tedavi uygulandı.

        Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada yemek yedikten sonra bazı işçiler rahatsızlandı.

        Karın ağrısı, ishal, kusma ve sırt ağrısı şikayetleri bulunan 34 işçi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerindeki devlet hastanelerine başvurdu.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçiler, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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