Pazaryeri'nde yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrolünde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrolünde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol faaliyetinde 11 NP 851 plakalı aracı durdurdu.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla araçta ve içindeki T.Ö, Y.Y. ve S.S'nin üzerlerine yapılan aramalarda 2,92 gram uyuşturucu bulundu.
Söz konusu 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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