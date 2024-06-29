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        Pazaryeri'nde yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrolünde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 19:55 Güncelleme: 29.06.2024 - 19:55
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        Pazaryeri'nde yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı
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        Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrolünde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol faaliyetinde 11 NP 851 plakalı aracı durdurdu.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla araçta ve içindeki T.Ö, Y.Y. ve S.S'nin üzerlerine yapılan aramalarda 2,92 gram uyuşturucu bulundu.

        Söz konusu 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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