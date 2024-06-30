Kuaförlüğü bırakıp keçi yetiştiriciliğine başlayan kadın sürü sahibi oldu

ATAHAN GEZER - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kuaförlüğü bırakıp 5 yıldır Halep keçisi yetiştiren Kezban Ayyer, haftanın 7 günü hayvanlarıyla ilgileniyor.

Bozüyük ilçesinde 15 sene kadın kuaförlüğü yapan 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Ayyer, 2019'da bir arkadaşının kızının inek sütüne alerjisi olduğunun ortaya çıkması, doktorunun keçi sütü tavsiye etmesi üzerine bu ürünün arayışına girdi.

Keçi sütü bulmakta zorlanan Ayyer, bu sütle beslenmesi gereken kişilere yardımcı olabilmek ve ürüne erişimi kolaylaştırmak için kuaförlüğü bırakarak yetiştiricilik yapmaya karar verdi.

Aynı yıl Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir çiftlikten Halep cinsi 17 anaç, 25 oğlak ile 1 teke alarak Pazaryeri'ne yerleşen Ayyer, 5 senedir ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de kiraladığı ağılında haftanın 7 günü sabah ve akşam hayvanlarıyla ilgileniyor. Şu anda 35 küçükbaş hayvanı bulunan, 5 yıllık süreçte 100'den fazla oğlak yetiştiren Ayyer, yaşlanan keçileri ise isteyen besicilere satıyor. Sağdığı sütlerden ilçe merkezindeki mandırasında yoğurt ve peynir üreten, çiğ süt satışı da yapan Ayyer, ürünlerini sosyal medya ve telefon aracılığıyla il geneline pazarlıyor.

- "Artık bir müşteri portföyüm var" Kezban Ayyer, AA muhabirine, keçilerinin 3'üncü kuşak yavrularının doğduğunu, elinde 12 anaç ile 23 oğlak bulunduğunu söyledi. Birkaç yıl önce 50 anaca ulaştığını belirten Ayyer, "Artık yeniden üretmeye başladım. Sabah 06.30'dan 08.00'e kadar sağımı bitiriyorum. Hayvanların bakımlarını yapıyorum, otlatıyorum. Ürünlerimi sosyal medya ve telefonla satıyorum. Artık bir müşteri portföyüm var. Küçük mandıramda sütümü süzüp mayalıyorum. Serin ortamda olgunlaşınca soğutucuda bekletiyorum." diye konuştu.

Ayyer, hayvanlarla bir arada olmaktan hoşlandığını, doğum zamanlarında büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Keçilerini karakterlerine göre isimlendirdiğini anlatan Ayyer, şunları kaydetti: "Bu süreç, oğlaklardan başlıyor. Mesela bana çok yapışık bir oğlak vardı. Onun adını 'Sakız' koydum. Hayvan sayısı az olduğu için kontrol etmek daha kolay oluyor, isim verebiliyorsunuz. Birçok şeye zamanınız da yetiyor. Butik olarak devam edebildiğim yere kadar edeceğim. Belki birilerine örnek olurum, buradan ilham alırlar. Gençlerin bu işe girmelerini çok istiyorum."