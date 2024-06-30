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        Osmaneli'de anız yangını söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyündeki anız yangını, 30 dönüm alanda zarara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:40
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        Osmaneli'de anız yangını söndürüldü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyündeki anız yangını, 30 dönüm alanda zarara yol açtı.

        Ekinleri biçilen arazide rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevreye yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 20 orman personeli sevk edildi. Ayrıca köylüler de yangın söndürme çalışmasına destek verdi.

        Orman ekiplerinin ve köylülerin yoğun çabaları sonucunda yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol söndürülerek soğutma çalışmasına başlandı.

        Yangının, 20 dönüm anız alanı ile buğday ekili 10 dönüm alanda etkili olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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