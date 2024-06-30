Osmaneli'de anız yangını söndürüldü

Yangının, 20 dönüm anız alanı ile buğday ekili 10 dönüm alanda etkili olduğu belirlendi.

Ekinleri biçilen arazide rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevreye yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 20 orman personeli sevk edildi. Ayrıca köylüler de yangın söndürme çalışmasına destek verdi.

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