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        Bilecik'te devrilen otomobildeki yolcu öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 17:43 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:47
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        Bilecik'te devrilen otomobildeki yolcu öldü
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen otomobildeki yolcu yaşamını yitirdi.

        Bozüyük-Eskişehir kara yolu üzerinde Eskişehir istikametine seyreden Kenan Çakın idaresindeki 65 AAT 322 plakalı otomobil, Poyra köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımlara çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan sürücü Kenan Çakın'ın oğlu Enes Erdem Çakın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Çakın'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ambulansla aynı hastaneye götürülen sürücü Kenan Çakın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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