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        Bilecik'te evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Bilecik'te bir evden dizüstü bilgisayar çaldığı öne sürülen zanlı yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:57 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:58
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        Bilecik'te evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Bilecik'te bir evden dizüstü bilgisayar çaldığı öne sürülen zanlı yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Caddesi'ndeki bir evden dizüstü bilgisayar çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı.

        Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çalındıktan sonra başkasına satıldığı tespit edilen bilgisayar, ekiplerce bulunarak sahibine verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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