Bilecik Valisi Aygöl, koruyucu ailelerle buluştu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Aygöl, koruyucu ailelerin toplumdaki önemine işaret ederek onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen programda kentteki koruyucu ailelerle bir araya geldi.

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