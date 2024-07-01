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        Bilecik Valisi Aygöl, koruyucu ailelerle buluştu

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen programda kentteki koruyucu ailelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:47
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        Bilecik Valisi Aygöl, koruyucu ailelerle buluştu
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen programda kentteki koruyucu ailelerle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Aygöl, koruyucu ailelerin toplumdaki önemine işaret ederek onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

        Programda, Vali Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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