Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:03 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Arapdede ile Sarıdayı köyleri arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de olay yerine geldi.

        Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Yaklaşık 5 dekar ormanlık alanda zarara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Uçakta kaybolan kedisini sokak sokak gezerek arıyor: "Hayat arkadaşım gibiydi"
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        Suda güvenli yüzmek için 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl, koruyucu ailelerle buluştu
        Bilecik Valisi Aygöl, koruyucu ailelerle buluştu
        Bilecik'te evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Bilecik'te evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Bilecik'te otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
        Bilecik'te otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
        Bilecik'te buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te devrilen otomobildeki yolcu öldü
        Bilecik'te devrilen otomobildeki yolcu öldü
        Osmaneli'de anız yangını söndürüldü
        Osmaneli'de anız yangını söndürüldü