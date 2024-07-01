Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Arapdede ile Sarıdayı köyleri arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de olay yerine geldi.
Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Yaklaşık 5 dekar ormanlık alanda zarara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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