Bilecik'te takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takla atıp yol kenarındaki tarlaya giren araçtaki sürücü Salim K. ile yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

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