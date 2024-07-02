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        Bilecik'te takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı

        Bilecik'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan panelvandaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 08:38 Güncelleme: 02.07.2024 - 08:38
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        Bilecik'te takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Bilecik'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan panelvandaki 3 kişi yaralandı.

        Bilecik Merkez istikametinden Yenişehir istikametine seyir halinde olan Salim K. idaresindeki 16 PU 280 plakalı panelvan, sürücüsünün kontrolünden çıkıp savruldu.

        Takla atıp yol kenarındaki tarlaya giren araçtaki sürücü Salim K. ile yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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