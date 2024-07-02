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        Bilecik'teki anız yangınına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde önceki gün 10 dönüm buğday tarlasının yanmasına sebep olduğu değerlendirilen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:59
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        Bilecik'teki anız yangınına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde önceki gün 10 dönüm buğday tarlasının yanmasına sebep olduğu değerlendirilen kişi yakalandı.

        Geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Medetli köyü Karapüyner mevkisinde meydana gelen yangının çıkış nedenini araştıran bu kapsamda A.Y'yi (68) gözaltına aldı.

        A.Y'nin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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