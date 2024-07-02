Bilecik'teki anız yangınına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde önceki gün 10 dönüm buğday tarlasının yanmasına sebep olduğu değerlendirilen kişi yakalandı.
Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde önceki gün 10 dönüm buğday tarlasının yanmasına sebep olduğu değerlendirilen kişi yakalandı.
Geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Medetli köyü Karapüyner mevkisinde meydana gelen yangının çıkış nedenini araştıran bu kapsamda A.Y'yi (68) gözaltına aldı.
A.Y'nin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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