Bilecik'te meydana gelen trafik kazası 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Eskişehir'e gitmekte olan 20 ACJ 793 plakalı Yaşar Tekin idaresindeki özel otomobil Demirköy köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

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