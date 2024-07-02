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        Bilecik'te meydana gelen trafik kazası 1 kişi yaralandı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:52
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        Bilecik'te meydana gelen trafik kazası 1 kişi yaralandı
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        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı

        Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Eskişehir'e gitmekte olan 20 ACJ 793 plakalı Yaşar Tekin idaresindeki özel otomobil Demirköy köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

        Kazada sürücü Tekin hafif şekilde yaralandı, yaralının tedavisi Pazaryeri Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

        Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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