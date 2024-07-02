Bilecik'te meydana gelen trafik kazası 1 kişi yaralandı
–Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı
–Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı
Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Eskişehir'e gitmekte olan 20 ACJ 793 plakalı Yaşar Tekin idaresindeki özel otomobil Demirköy köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Kazada sürücü Tekin hafif şekilde yaralandı, yaralının tedavisi Pazaryeri Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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