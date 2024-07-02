Bilecik "Gölpark Fest"e hazırlanıyor

Balık salımıyla 5 Temmuz Cuma günü saat 15.30'da başlayacak organizasyonda spor, çocuk ve yetişkin yarışmaları, yürüyüşler, gösteriler, yöresel ürün tanıtımları, konserler, açık hava sinema gösterimleri ile karavan fuarı yapılacak.

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Pelitözü Göleti'nde düzenlenecek festivale, pek çok kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütü katılım sağlayacak.

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