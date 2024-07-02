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        Bilecik "Gölpark Fest"e hazırlanıyor

        Bilecik'te, 5-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gölpark Fest, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:24
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        Bilecik "Gölpark Fest"e hazırlanıyor
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        Bilecik'te, 5-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gölpark Fest, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        Bilecik Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Pelitözü Göleti'nde düzenlenecek festivale, pek çok kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütü katılım sağlayacak.

        Balık salımıyla 5 Temmuz Cuma günü saat 15.30'da başlayacak organizasyonda spor, çocuk ve yetişkin yarışmaları, yürüyüşler, gösteriler, yöresel ürün tanıtımları, konserler, açık hava sinema gösterimleri ile karavan fuarı yapılacak.

        Festival, 7 Temmuz Pazar günü ödül töreniyle son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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