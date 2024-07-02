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        Bilecik'te asayiş

        Bilecik'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:12
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        Bilecik'te asayiş
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        Bilecik'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, durdurulan seyir halindeki araçta 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Hakkında yasal işlem başlatılan sürücüye, hız sınırını da aştığı için 6 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.

        - İş yerine zorla girmeye çalıştığı öne sürülen zanlılar yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin kentteki bir iş yerinin kapısını zorladıkları, ardından kapıya ateş ederek kaçtıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

        Olaya karışan 3 zanlıyı yakalayan ekipler, şüphelilerin üzerlerinde otomatik av tüfeği, tabanca, şarjör ve fişek buldu.

        Silahı kullanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Diğer 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

        - Kesinleşmiş 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, "tehdit" suçundan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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