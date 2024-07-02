Bilecik'te döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yangına müdahale eden 3 fabrika işçisi de dumandan etkilendi.

İnönü Mahallesi'ndeki döküm fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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