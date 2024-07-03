Pazaryeri'nde "2024 Yaz Spor Okulları" kayıtları başladı

–Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Yaz Spor Okulları" kayıtları başladı.

Çocukların fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine yardımcı olmak, onları farklı spor aktiviteleriyle buluşturarak boş zamanlarını verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nce düzenlenecek olan Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.

Atletizm, basketbol, futbol, jimnastik, karate, kickboks, taekwondo, voleybol ve yüzme branşlarında 550 öğrencinin kayıt yaptırdığı Yaz Spor Okulları başvuruları, ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.