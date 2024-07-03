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        Pazaryeri'nde "2024 Yaz Spor Okulları" kayıtları başladı

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Yaz Spor Okulları" kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:08 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:08
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        Pazaryeri'nde "2024 Yaz Spor Okulları" kayıtları başladı
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        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde "Yaz Spor Okulları" kayıtları başladı.

        Çocukların fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine yardımcı olmak, onları farklı spor aktiviteleriyle buluşturarak boş zamanlarını verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nce düzenlenecek olan Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.

        Atletizm, basketbol, futbol, jimnastik, karate, kickboks, taekwondo, voleybol ve yüzme branşlarında 550 öğrencinin kayıt yaptırdığı Yaz Spor Okulları başvuruları, ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

        Yüzlerce sporcuya güvenli ortamda ücretsiz hizmet vereceklerini belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, "Tatilini verimli geçirmek isteyen 11-18 yaş arası bütün evlatlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

        Düzenlenen programa Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz'ün yanı sıra spor eğitmenleri ve sporcular katıldı.

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