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        Bozüyük'te 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince bulunan 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ile 7 bin 760 dolu makarona el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:40
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        Bozüyük'te 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince bulunan 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ile 7 bin 760 dolu makarona el konuldu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, denetleme yaptı.

        Çalışmalarda, Kasımpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ile 7 bin 760 dolu makaron bulundu.

        İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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