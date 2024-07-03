Bozüyük'te 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ele geçirildi

Çalışmalarda, Kasımpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ile 7 bin 760 dolu makaron bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince bulunan 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ile 7 bin 760 dolu makarona el konuldu.

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