Bozüyük'te 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ele geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince bulunan 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ile 7 bin 760 dolu makarona el konuldu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince bulunan 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ile 7 bin 760 dolu makarona el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, denetleme yaptı.
Çalışmalarda, Kasımpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ile 7 bin 760 dolu makaron bulundu.
İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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