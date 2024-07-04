Bozüyük'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.
Çalışmalarda, durdurulan seyir halindeki otomobilde yapılan aramada 10,42 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Araçtaki 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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