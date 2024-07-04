Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bozüyük'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozüyük'te seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, durdurulan seyir halindeki otomobilde yapılan aramada 10,42 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Araçtaki 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!

        Benzer Haberler

        Bozüyük'te 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ele geçirildi
        Bozüyük'te 13 kilogram 314 gram kaçak tütün ele geçirildi
        Pazaryeri'nde "2024 Yaz Spor Okulları" kayıtları başladı
        Pazaryeri'nde "2024 Yaz Spor Okulları" kayıtları başladı
        Bilecik'te döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Bilecik "Gölpark Fest"e hazırlanıyor
        Bilecik "Gölpark Fest"e hazırlanıyor
        Bilecik'te meydana gelen trafik kazası 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te meydana gelen trafik kazası 1 kişi yaralandı