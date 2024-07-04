TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açılışa katıldı, ziyaretlerde bulundu.

TOBB tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü ile "154 ilçeye 154 okul projesi" kapsamında Bozüyük'te yapımı devam eden TOBB Anaokulu'nda incelemede bulunan Hisarcıklıoğlu, daha sonra Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasında Meclis ve Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'ün önemli bir sanayi ilçesi olduğunu söyledi.