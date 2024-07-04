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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde konuştu:

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açılışa katıldı, ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 21:22 Güncelleme: 04.07.2024 - 21:22
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde konuştu:
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açılışa katıldı, ziyaretlerde bulundu.

        TOBB tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü ile "154 ilçeye 154 okul projesi" kapsamında Bozüyük'te yapımı devam eden TOBB Anaokulu'nda incelemede bulunan Hisarcıklıoğlu, daha sonra Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odasında Meclis ve Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'ün önemli bir sanayi ilçesi olduğunu söyledi.

        Hisarcıklıoğlu, Bozüyük'ün ilçe olmasına rağmen birçok ili geride bıraktığını belirterek şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinden birisiniz. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 10 tane Bozüyüklü firmamız var. Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi yeni yatırımcıları çekmeye ve büyümeye devam etmektedir. Ne kadar büyürse ne kadar gelişirse onlarla mutluluk duyuyoruz. Kesinlikle OSB'nin genişletilmesi ve yeni OSB'nin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır."

        Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, "Hiç kimseyi fikrinden, inancından, siyasi görüşünden, farklı görüşünden dolayı dışlamayalım. Allah bize beyin vermiş. Beyin de düşürmek için. Düşünen adam farklı düşünür. Farklı düşünüyor diye dışlamayın. Bizim ihtiyacımız birbirimize olan sevgimiz. Birbirimizin kusurunu aramayın. Onun için kusuru bırakıp çözümü noktasında ne yapacağız ona bakmalıyız." diye konuştu.

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