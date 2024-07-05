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        Bilecik'te çöp biriktiren ev sahibine ceza kesildi

        Bilecik Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünce evde çöp biriktiren kişiye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:56 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:56
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        Bilecik'te çöp biriktiren ev sahibine ceza kesildi
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        Bilecik Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünce evde çöp biriktiren kişiye cezai işlem uygulandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden pis kokuların geldiği ihbarını alan zabıta ekipleri, evde çok miktarda kağıt ve çöp biriktirildiğini tespit etti.

        Ekipler, evde bulunan çöpleri temizleyerek, ev sahibine kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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