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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 20:42 Güncelleme: 05.07.2024 - 20:42
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Hisarcıklıoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret ettikten sonra CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Vali Yardımcısı Akgün Corav, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ile Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde TOBB tarafından yaptırılan asansörün açılışını gerçekleştirdi.

        Hisarcıklıoğlu, daha sonra Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

        Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Zafer Asım Kaplancıklı'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Hisarcıklıoğlu, TOBB Mühendislik Fakültesi Laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi, ardından Tıp Fakültesi Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda incelemede bulundu.

        Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis ve Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'na da katılan Hisarcıklıoğlu, kentte faaliyet gösteren sanayi kuruluşları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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