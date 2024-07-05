TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis ve Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'na da katılan Hisarcıklıoğlu, kentte faaliyet gösteren sanayi kuruluşları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret ettikten sonra CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Vali Yardımcısı Akgün Corav, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ile Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde TOBB tarafından yaptırılan asansörün açılışını gerçekleştirdi.

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