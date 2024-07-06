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        Bilecik'te asayiş uygulamasında 2 firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:03
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        Bilecik'te asayiş uygulamasında 2 firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'te asayiş uygulaması yapıldı.

        Merkez ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası buluna 2 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Bozüyük ilçesindeki uygulamada ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler" suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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