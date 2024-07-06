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        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 17:49 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:49
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        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Erkan B. idaresindeki 41 JC 005 plakalı otomobil, Bilecik-Pazaryeri kara yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Motor bölümünde başlayan yangını söndürmeye çalışan Erkan B, itfaiyeden yardım istedi.

        Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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