İnhisar'ın kadın Belediye Başkanı Arslan, ilk nikahını oğluna kıydı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başkan seçilen ilçenin ilk kadın Belediye Başkanı Nihal Arslan, ilk nikahını da oğluna kıydı.

Yağmur Akkoyun ve Muhammet Emre Arslan çiftinin belediyede düzenlenen nikah töreninde oğlunun nikahını kıyan Başkan Arslan, gençlerin mutluluğuna ortak oldu.

Nikahın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en az üç çocuk temennisini de genç çifte hatırlatarak mutluluklar dileyen Arslan, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk nikahımı oğluma kıydım, böylesi önemli bir görevi yapmanın mutluluğu içindeyim. Oğlumun ve bundan sonra toplumun temel yapısını oluşturan aile kuran çiftlerimizin her zaman yanlarında olacağız. Dedemden 30 yıl sonra devraldığım aynı makamda sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerime hizmet etmeye devam edeceğim."