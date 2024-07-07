Bilecik'te doğa tutkunlarını buluşturan Gölpark Fest sona erdi

Bilecik'te Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Gölpark Fest, kapanış töreniyle tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile beraberindekilerin 5 Temmuz Cuma günü Pelitözü Göleti'ne 200 sazan bırakmasıyla başlayan organizasyon, doğaseverleri bir araya getirdi.

Pek çok dalda spor yarışmaları, çocuklar için oyunlar, gösteriler, karavan fuarı ile yöresel ürün tanıtımlarının yapıldığı festivalin üçüncü gününde turna balığı avı yarışması, doğa yürüyüşü, plaj voleybolu turnuvası, çocuk eğlenceleri, uçurtma şenliği, tekne turu ve pilav ikramı yapıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AA muhabirine, Pelitözü Göleti'nin kentin cazibe merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Bu kapsamda, alanda 3 gün süren Gölpark Fest'i organize ettiklerini anlatan Aygöl, şu ifadeleri kullandı: "Burada güzel etkinlikler yaptık. Neredeyse 'yok yok' diyeceğimiz bir çalışma oldu. Tüm kurumlarımızla birlikte hareket ettik. 'Vatandaşlarımız buraya yağdı' desek yeridir. Önce bu alanı yeniden dizayn ederek cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yapıldı. Ülkemizin en nitelikli karavan alanlarından birini oluşturduk. Memleketimizin değişik yerlerinden misafirlerimiz var."