Bilecik'te asayiş

Bu kapsamda, Osmaneli ilçesindeki bir şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 100 kutuda 20 bin boş makaron, 25 nargile tütünü ile 8 elektronik sigara likidi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bandrolsüz tütün ve tütün mamulü satanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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