Bilecik'te trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücüsüne 45 bin TL ceza verildi

Ayrıca, araç çekici ile otoparka çekilerek 60 gün trafikten men edildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü tespit etti. Sürücüye hem idari para cezası kesildi hem de aracı otoparka çekildi.

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