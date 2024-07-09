Bilecik'te trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücüsüne 45 bin TL ceza verildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü tespit etti. Sürücüye hem idari para cezası kesildi hem de aracı otoparka çekildi.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü tespit etti. Sürücüye hem idari para cezası kesildi hem de aracı otoparka çekildi.
Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun zamandır geceleri Camikebir Mahallesi Ankara caddesinde çevreye rahatsızlık veren sürücüyü kamera incelemeleri sonucunda bularak cezai işlem uyguladı.
Araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçlarından 45 bin 900 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca, araç çekici ile otoparka çekilerek 60 gün trafikten men edildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin huzurunu bozan, çevreye rahatsızlık veren sürücü ve araçlara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
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