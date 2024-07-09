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        Bilecik'te trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücüsüne 45 bin TL ceza verildi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü tespit etti. Sürücüye hem idari para cezası kesildi hem de aracı otoparka çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:12 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:12
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        Bilecik'te trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücüsüne 45 bin TL ceza verildi
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü tespit etti. Sürücüye hem idari para cezası kesildi hem de aracı otoparka çekildi.

        Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun zamandır geceleri Camikebir Mahallesi Ankara caddesinde çevreye rahatsızlık veren sürücüyü kamera incelemeleri sonucunda bularak cezai işlem uyguladı.

        Araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçlarından 45 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

        Ayrıca, araç çekici ile otoparka çekilerek 60 gün trafikten men edildi.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin huzurunu bozan, çevreye rahatsızlık veren sürücü ve araçlara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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