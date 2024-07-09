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        Pazaryerinde orman ve jandarma ekiplerinden orman suçlarına karşı denetim

        –Bilecik'in Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pazaryeri Şefliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulamalarında orman emvali taşıyan araçların nakliye ve emval kontrolü ile diğer şüpheli araçlarda önleme araması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:30 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:33
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        Pazaryerinde orman ve jandarma ekiplerinden orman suçlarına karşı denetim
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        –Bilecik’in Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pazaryeri Şefliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulamalarında orman emvali taşıyan araçların nakliye ve emval kontrolü ile diğer şüpheli araçlarda önleme araması gerçekleştirdi.

        Pazaryeri Orman işletmesinden yapılan açıklamada, bölgenin orman kaynaklarının ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarından toplumun ilelebet faydalanması için ağaçlandırma ile gençleştirme faaliyetlerinin yanı sıra koruma faaliyetlerinin de sürdürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, “Milli servetimiz olan orman varlığımızın sürdürebilirliğini sağlamak için ormancılar ve jandarma ekipleri işbirliği içerisinde hareket ediyor. Ormanlarımızda oluşabilecek açma, işgal ve faydalanma, kesme, sökme, budama, taşıma ve her türlü kaçak işlere göz açtırmıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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