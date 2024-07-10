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        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım kapasitesi yüzde 56 artacak

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan yeni yoğun bakım üniteleriyle hastanenin yoğun bakım kapasitesinin yüzde 56 artacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:17
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        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım kapasitesi yüzde 56 artacak
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        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan yeni yoğun bakım üniteleriyle hastanenin yoğun bakım kapasitesinin yüzde 56 artacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 45 yatakla hizmet veren birime, 19 yataklı ek erişkin ile 6 yataklı ek 3'üncü seviye kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi kurulması için Sağlık Bakanlığından izin alındığı belirtildi.

        Toplam 29 milyon 600 bin lira yatırımla söz konusu ek ünitelerin kurulduğu kaydedilen açıklamada, 45 olan yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 56 artarak 70 yatağa yükseleceği duyuruldu.

        Yeni ünitelerde incelemede bulunan Vali Şefik Aygöl, hastanenin Bilecik ve çevre iller açısından önemli bir merkez olduğunu, bu tarz yatırımların sağlık hizmetlerinin kalitesini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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