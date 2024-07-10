Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım kapasitesi yüzde 56 artacak

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan yeni yoğun bakım üniteleriyle hastanenin yoğun bakım kapasitesinin yüzde 56 artacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 45 yatakla hizmet veren birime, 19 yataklı ek erişkin ile 6 yataklı ek 3'üncü seviye kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi kurulması için Sağlık Bakanlığından izin alındığı belirtildi.

Toplam 29 milyon 600 bin lira yatırımla söz konusu ek ünitelerin kurulduğu kaydedilen açıklamada, 45 olan yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 56 artarak 70 yatağa yükseleceği duyuruldu.