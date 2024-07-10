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        Bilecik'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:22
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        Bilecik'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Camicedit Mahallesi İstanbul Caddesi'nde araç içinde yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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